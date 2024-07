Aggressione a Joly il pub di CasaPound verso la chiusura In arrivo multe fino a 4mila euro

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mentre la Digos indaga per identificare il quinto picchiatore, corre parallela la seconda inchiesta amministrativa dei vigili per contestare gli illeciti amministrativi commessi alla festa di sabato scorso in violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps)