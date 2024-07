Aeroporti | Gasparri Fi ‘situazione di vero e proprio collasso a Fiumicino necessari controlli’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ?Sono ormai giorni e giorni cheè l’epicentro di una catastrofe aeroportuale, che va al di là delle fisiologiche difficoltà estive. Che in questa stagione dell’anno il traffico aereo sia più intenso lo sanno tutti, anche i gestori dell’aeroporto della Capitale avranno un calendario per comprendere il trascorrere delle stagioni. Ci sono stati, nei giorni scorsi, problemi tecnologici a livello planetario, lo sappiamo bene, ma la vicenda, in qualche misura, è stata superata. Invece ci vengono segnalati regolari ritardi di ore ed ore, in arrivo e in partenza dall’aeroporto di”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio.“Emerge una situazione di. Forse è tempo di disporre qualche verifica e qualche ispezione nei confronti di quello che è un fondamentale hub aeroportuale per il Paese.