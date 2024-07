Addio Napoli offerta ufficiale da 35 milioni | la decisione del giocatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildi Aurelio De Laurentiis sta per direun obiettivo di calciomercato a causa dell’inserimento di un altro club italiano. Dopo Dimaro, ilè arrivato in giornata a Castel di Sangro per iniziare il secondo ritiro del suo precampionato. A differenza del Trentino, però, Antonio Conte può contare su quasi tutta la squadra, visto che si sono aggregati i vari nazionali che hanno disputato l’ultimo Europeo: da Lobotka e Di Lorenzo, passando per Meret e Folorunsho, a Kvaratskhelia ed Alessandro Buongiorno. Castel di Sangro, quindi, sarà fondamentale per Antonio Conte per la preparazione della squadra per la prossima stagione. Tra gli assenti alla partitella di oggi bisogna inserire i partenti Ostigard e Lindstrom, mentre Cajuste e Victor Osimhen non si sono allenati con il resto della squadra. Tuttavia, in casa partenopea a tenere banco è il calciomercato.