Acerra | lite condominiale e tragedia sfiorata arrestati fratello e sorella

(Di giovedì 25 luglio 2024): I Carabinieri intervengono per una, poteva essere una strage. Lei aggredisce i carabinieri, lui minaccia di espodere le bombole del gas. Dovranno rispondere a vario titolo di strage e di resistenza aggravata a pubblico ufficiale le due persone che questa notte hanno messo in pericolo non solo carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 ma soprattutto tantissime famiglie. I fatti sono accaduti ade i carabinieri della locale stazione sono intervengono a via Michele Ferraioli per una. La discussione nasce verosimilmente per problemi legati al parcheggio, ma la situazione degenera e due persone –– minacciano il vicinato. Intanto sul posto arrivano anche Vigili del Fuoco, 118 e altre gazzelle dell’Arma.