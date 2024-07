22 Luglio 2024 – Kamala Harris rivitalizza i finanziatori | 81 milioni di dollari in 48 ore

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 25 luglio 2024) La campagna elettorale per la Casa Bianca della vicepresidente degli Stati Uniti,, ha raccolto 81didi finanziamenti, 24 ore dopo che Joe Biden ha annunciato la fine della sua corsa per la rielezione e sostenuto ufficialmente la sua vice. I governi del Paraguay e degli Emirati Arabi Uniti hanno firmato accordi sulla sicurezza alimentare e sui trasporti. Il presidente eletto iraniano Masud Pezeshkian è pronto a discutere la ripresa dell’accordo sul nucleare. Si è tenuto presso la sede della direzione generale dell’algerina Sonatrach, alla presenza delle società Vng, Snam, Verbund e Sgi Corridor un incontro di alto livello riguardante il progetto del Corridoio Sud per il trasporto dell’idrogeno.