Zuppi al catechismo queer della Murgia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il capo dei vescovi Matteo Mariarivela la sua ispirazione dottrinaria principale: «Michela mi spiegò chi sono queste persone, che la Chiesa deve accogliere». Poi l’azzardo teologico: «C’è bisogno di credere in Dio? No, basta volersi bene, le religioni non hanno l’esclusiva».