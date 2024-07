Zingara & Spirito il nuovo singolo dei Negrita che anticipa il box Negrita Trenta

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AREZZO – Nellodei festeggiamenti dei 30 anni di carriera, che culminerà con un unico concerto evento a Milano, all’Unipol Forum il 27 settembre, isorprendono i fan con una pubblicazione speciale: da oggi, sulle principali piattaforme digitali, è disponibile “”, una canzone scritta nel 1993 e mai pubblicata prima. Questo branol’uscita di “” (Universal), uno speciale box celebrativo che vedrà la luce il 13 settembre, pensata per essere un vero e proprio cimelio per i fan di lunga data, ma anche per chi ha scoperto ida poco e vuole avvicinarsi alla loro storia. “”, da preordinare al link https://udsc.lnk.to/30, è una box deluxe, in edizione numerata e limitata a sole 500 copie, che celebra questo importante traguardo con una collezione esclusiva di memorabilia e musica.