Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Destinee LaShaee

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il 6 maggio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha sempre avuto problemi di peso fin dall’adolescenza, ma la cui situazione è di fatto precipitata quando il fratello è morto letteralmente tra le sue braccia dopo un’operazione di routine in ospedale.al, la protagonista, ha 27 anni, vive a Pineville nello stato della Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 199 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati significativi, perdendo ben 81 kg per arrivare a 117 chilogrammi. Il tutto nonostante un inizio difficile in seguito al quale il dottore minaccerà di espellerla dal programma.