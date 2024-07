Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 LUGLIOORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 TRAFFICO BLOCCATO SULLA FIRENZETRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 476 IN CUI SONO RIMASTE COINVOLTE UN CAMION E 5 VETTIURE. UN ALTRO INCIDENTE, VERSO, CREA CODE TRA MAGLIANO E PONZANO CONCLUSO INVECE QUELLO NEL TRATTONAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI, QUI TRAFFICO SCORREVOLE. CI SPOSTIAMO ARIMOSSI GLI INCIDENTI SUL GRA RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITEFIUMICINO E APPIA.