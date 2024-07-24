Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 16:30 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A12 Roma TARQUINIA PER SEGNALARE CONCLUSO L’INCENDIO A CIVITAVECCHIA TRA LE USCITE NORD E PORTO RESTIAMO IN AUTOSTRADA MA SULLA A1 SIA SULLA FIRENZE Roma TRA ATTIVHLIANO E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE SULLA Roma NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI CI SPOSTIAMO A Roma PER LE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E A24 CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QEST’ULTIMO CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSO ROMA CODE INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 12:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA CODE PER LAVORI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN IDREZIONE TERAMO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIIA E PIU AVANTI CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E APPIA CODE PER LAVORI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN IDREZIONE TERAMO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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