Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 16 | 30

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 LUGLIOORE 16.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A12TARQUINIA PER SEGNALARE CONCLUSO L’INCENDIO A CIVITAVECCHIA TRA LE USCITE NORD E PORTO RESTIAMO IN AUTOSTRADA MA SULLA A1 SIA SULLA FIRENZETRA ATTIVHLIANO E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE SULLANAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE VERSO NAPOLI CI SPOSTIAMO APER LE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA BUFALOTTA E A24TERAMO PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE PONTINA E APPIA.