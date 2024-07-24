Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E A24 CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QEST’ULTIMO CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSO Roma CODE INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA CODE PER LAVORI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN IDREZIONE TERAMO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIIA E PIU AVANTI CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E APPIA CODE PER LAVORI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN IDREZIONE TERAMO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 10. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA E PIU AVANTO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E ROMA FIUMICINO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma