Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 LUGLIOORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E A24 CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QEST’ULTIMO CODE SULLAFIUMICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO VERSOCODE INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSODA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral