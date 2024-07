Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)24 LUGLIOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIIA E PIU AVANTI CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E APPIA CODE PER LAVORI SULLA A24TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN IDREZIONE TERAMO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSODA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral