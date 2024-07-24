Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E Roma FIUMICINO E PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E APPIA MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E A24 CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTE RomaNO IN DIREZIONE EUR CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST SULLA Roma FIUMICINO CODE PER TRA ANSE DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALADEFE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA ROMA FIUMICINO DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA ANSE DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E A24 MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 08:15 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA ROMA FIUMICINO DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA ANSE DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E A24 MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA A24 E PRENESTINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD BREVI CODE ANCHE SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI SULLA PONTINA TRA POMEZXIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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