Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA Roma FIUMICINO DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA ANSE DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E A24 MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 08:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 24 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA ROMA FIUMICINO DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA ANSE DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E A24 MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA A24 E PRENESTINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD BREVI CODE ANCHE SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI SULLA PONTINA TRA POMEZXIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 20:30 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 20. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA ROMA-TARQUINIA SIAMO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, CODE ALL’ALTEZZA DI CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA BOCCEA E AURELIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA E CONVENZIONALE CI SONO FORTI RITARDI PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA TRA ORTE E CAPENA I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 80 MINUTI INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, FINO AL 31 AGOSTO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI. romadailynews
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