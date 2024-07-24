Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 24 luglio 2024) Viabilità 24 LUGLIO 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA A24 E PRENESTINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD BREVI CODE ANCHE SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONE Roma CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE E RALLENTMANTI SULLA PONTINA TRA POMEZXIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 20:30 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA ROMA-TARQUINIA SIAMO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, CODE ALL’ALTEZZA DI CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA BOCCEA E AURELIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA E CONVENZIONALE CI SONO FORTI RITARDI PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA TRA ORTE E CAPENA I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 80 MINUTI INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FL4 ROMA-VELLETRI, FINO AL 31 AGOSTO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, SPENTO L’INCENDIO AL KM 462, IL TRAFFICO NON È PIÙ BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREIZONE FIRENZE AL MOMENTO CODE DI DUE CHILOMETRI SEMPRE SULLA FIRENZE-ROMA, DOMATO L’INCENDIO AL KM 553, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO CI SPOSTIAMO SUL RACCOROD ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PESCACCIO E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E PIÙ AVANTI CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA OSTIENSE IN ESTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA ALL’APPIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA E CONVENZIONALE LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NEI PRESSI DELLA LINEA TRA ORTE E CAPENA I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 60 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 19:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 23 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE-ROMA, IL TRAFFICO è BLOCCATO TRA ORVIETO E ATTIGLIATO, IN DIREIZONE FIRENZE PER UN INCENDIO NELLA CAPITALE LA TANGENZIALE EST CHIUSA IN PRECEDENZA TERMINATO L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, è STATA RIAPERTA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN INTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E SELVA CANDIDA PROSEGUIAMO LUNG OLA CARREGGIATA INTENRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA USCIAMO DA ROMA SOI RALLENTA SULLA PONTINA DA CASTAGNETTA AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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