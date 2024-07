Via Iodice a Giugliano ancora al buio e palcoscenico di corse in motorino controsenso

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Via Avierea ridosso di Piazza Gramsci aal, pericolosa e preda diin motorio anche contro senso. Le immagini ci arrivano da una segnalazione di un telespettatore. L’ennesima serata insonne per schiamazzi e sgommate di auto e scooter. La strada in questione costeggia il primo circolo didattico nonché L'articolo ViaaldiinTeleclubitalia.