Verona-Virtus Verona in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi Hellasprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Dopo le prime due convincenti uscite contro due formazioni dilettanti, gli scaligeri si apprestano ad affrontare un test più probante contro una formazione di Serie C, in quello che è un derby cittadino. SEGUI IL LIVE Hellas: dove vedere l’La partita è in programma nella giornata di mercoledì 24 luglio alle ore 17.00 e non è ancora chiaro se verrà trasmessa in. È probabile che a ridosso della sfida il club gialloblù dia aggiornamenti in merito sui suoi canali social. Sportface.it seguirà comunque l’evento garantendo una cronaca al termine, il tabellino ed approfondimenti.