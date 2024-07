Venezia81 | Giornate degli Autori | ‘Vakhim’ di Francesca Pirani alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) VAKHIM un film dicon Vakhim Borra, Maklin Tosi e con Simone Borra,, Yon Neang Finalista al PREMIO SOLINAS DOCUMENTARIO PER IL CINEMA 2019 VAKHIM, film documentario di, sarà presentato, spazio off, in collaborazione con Isola Edipo, durante la 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film, prodotto da Luca Criscenti per Land Comunicazioni, in collaborazione con Valeria Adilardi, è un racconto potente che affronta una storia intima e personale in cui risuonano temi universali: il drammaseparazioni, la perditaaffetti, il rapporto genitori figli, la difesa della memoria e dell’identità culturale. Adottato in Cambogia a quattro anni, Vakhim arriva in Italia nel 2008. Parla solo khmer e tutto intorno a lui è sconosciuto.