Venezia | Martella Pd ‘Zaia tace su sfacelo il 29 centrosinistra in piazza’

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Capisco l?imbarazzo del centrodestra, ma la fuga dal sindaco Brugnaro è opportunistica e tardiva. Da parte loro non ho mai sentito una parola contro l?evidente conflitto d?interessi di sindaco e vertici comunali. Mi chiedo anche quali siano le ragioni del silenzio assordante del presidente Zaia sullonel capoluogo della regione che governa?. Lo dice il senatore Andrea, segretario regionale del Pd Veneto, in un?intervista a Repubblica.it.?L?intera regione ? prosegue– ha bisogno di una svolta. Il trentennio del dopo-Galan, all?insegna di Luca Zaia, ha trasformato in inerzia lo strapotere, frantumando la stessa destra passata dalla trazione leghista al centralismo di FdI. Zaia non naufraga per l?impossibilità del suo quarto mandato, ma per il crollo della sanità e dell?attrattività per le imprese.