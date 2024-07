Veglia cadavere della madre in casa per un mese saponette per coprire l' odore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Teramo, 23 lug. - (Adnkronos) - Ha tenuto ilin, sul letto, coperto di lenzuoli bagnati eper nascondere il cattivo, e meglio conservare la salma. E' successo a Teramo, dove è stato rinvenuto, dopo l'allarme di alcuni vicini, il corpo di una donna di 77 anni, in avanzato stato di decomposizione. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La figliadefunta, una donna di 43 anni, è stata ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Teramo e iscritta nel registro degli indagati. La mamma sarebbe morta dopo un malore, la figlia l'avrebbe poi trasportata in camera e adagiata sul letto e l'avrebbeta per settimane. L'autopsia sarà eseguita nei prossimi giorni.