Varato il dispositivo del traffico per il BCT Music Festival 2024

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del BCT, che si terrà presso l’Arena MUSA di Piano Cappelle, vigerà il seguentedel: istituzione del divieto di transito (compreso ciclomotori e motocicli) dalle ore 18:00 a fine manifestazione nei giorni 26 e 27 luglio – da Statale 7 Appia/contrada Monaca a contrada San Cumana/Musa; – da via Cretarossa /Ariella fino a via dell’Esperanto; – da Statale 7 Appia/contrada San Cumana–direzione Eremita fino a contrada Ariella; – da contrada delle Monache–da incrocio Piano Cappelle in prossimità dell’azienda Caporaso fino a contrada San Cumana; – da contrada Cretarossa/via dell’Esperanto a via Coluonni; – da contrada Coluonni/direzione Cretarossa e San Cumana.