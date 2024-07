Usa | Mattarella ' ferma condanna contro attentati a politici odio porta a inciviltà'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Si registra "un aspetto inquietante: il diffondersi di una sub cultura che si ispira all'. Una violenza che da verbale diventa frequentemente fisica. Nei giorni scorsi il tentativo di grave attentato a Trump; in maggio quello, di più pesanti conseguenze al primo ministro slovacco, Fico; nello stesso mese quello all'ex sindaca di Berlino, Giffey, che ha fatto seguito ad altriesponentiin Germania, talvolta con conseguenze mortali; due anni fa l'attentato al marito di Nancy Pelosi, sopravvissuto a fatica. È fondamentale e doveroso ribadire lae intransigente nei confronti di questa drammatica deriva di violenzaesponentidi schieramenti avversi trasformati in nemici.