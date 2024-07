Usa accordo Israele-Hamas molto vicino

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 23.31 Il presidente Usa, Joe Biden e il premier israeliano Netanyahu, in mattinata parleranno di come risolvere le ultime divergenze che bloccano ancora l'per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione, aggiungendo che l'sarebbe "in fase di chiusura" e gli ostacoli superabili. La prossima settimana ci saranno altri incontri tra. Biden e Netanyau poi parleranno anche della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza