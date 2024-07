Usa 2024 primo comizio per Kamala Harris | Vinceremo non abbiamo paura Donald Trump | Pronto ad un confronto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "La strada verso la Casa Bianca passa per il Wisconsin". Sono le parole della vicepresidente degli Stati Uniti,, la quale si è rivolta ai suoi sostenitori in occasione del, in una scuola di Milwakuee, in Wisconsin, da candidata presidenziale dem dopo il ritiro di Biden da