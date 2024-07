Uno dei miei più grandi errori è stato lasciare loro la maggior parte del mio patrimonio prima di morire Non capiscono che tutto è stato un dono e non apprezzano il valore della mia generosità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ha vinto la montagna e conquile vette più alte. Ma per Reinhold Messner, il Re degli Ottomila, la vera sfida è in famiglia. E in particolare con i figli, per via dell’eredità. Così lo scalatore 79enne (compirà gli ottanta tra due mesi), in un’intervista al giornale tedesco Apotheken Umschau ha raccontato di essere «deluso» dalcomportamento. E per questo festeggerà il compleanno solo con la moglie Diane.