Un' idea perfetta per sfidare il clima umido anche nelle occasioni più memorabili

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La tappa in Toscana per il 30esimo anniversario della carriera di Andrea Bocelli, è una splendida occasione per lanciare il nuovo hair look anticaldo e sofisticato. Ancora una volta, Michelle Hunziker lancia un trend elegante e pratico. Da copiare subito, e da tenere presenteper il rientro in ufficio.