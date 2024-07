Una coppia litiga a casa arrivano i carabinieri e trovano 200 grammi di hashish

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Spezia, 24 luglio 2024 - Idel Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato – nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – un 25enne di origine senegalese residente in città. In particolare i militari sono intervenuti, per una lite, in un appartamento del quartiere Umbertino e lì hanno trovato una ragazza italiana ed il giovane straniero che, dopo un tentativo di fuga sventato anche con l’ausilio di una pattuglia della polizia, è stato è stato tratto in arresto poiché ritenuto responsabile della detenzione di sostanza stupefacente, in particolare, per oltre 200