Un falco in volo sopra le nostre macchine | viaggi più sicuri rivoluzione in Autostrada

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Droni per monitorare e supportare le squadre di viabilità di Autostrade per l'Italia, una nuova tecnologia al servizio degli automobilisti: a questo obiettivo, e non solo, punta il programma sperimentaledi Aspi, arrivato alla sua seconda fase. Oggi i droni possono essere pilotati da remoto e gestiti direttamente dal centro di controllo del traffico di Genova. Sull'A26 dal bivio A10 a Ovada, e sull'A10 tra Cogoleto e Varazze è in corso la seconda fase del progetto, con cui Aspi ha la possibilità di monitorare il traffico sulle autostrade, dall'alto, anche nei punti privi di telecamere. Iniziativa, questa, avviata in collaborazione con Movyon, centro per la ricerca e l'innovazione del Gruppo.