Ultime Notizie Roma del 24-07-2024 ore 07 | 10

(Di mercoledì 24 luglio 2024)dailynews radiogiornale dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio ti com’era il nostro paese questo momento non è corrotto giorno non hai idea di dove sia Ste non può camminarti non può governare il nostro paese candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump sul social continua ad attaccare il presidente in carica Joe biden e dopo il tuo annuncio del ritiro dalla corsa per la riconferma insiste biden non ha mai avuto il covid e è una minaccia per la democrazia non è finita Crockett Joe biden e si sveglierà ironizza Trump dimenticherà di aver abbandonato la Chiara oggi ha detto i giudici di merito non avrebbero verificato te la specificità del test in cui è stato commesso il crimine il primo periodo della pandemia e la difficoltà di porvi rimedio costituisca un fattore che abbia condizionato la misura della responsabilità penale fa discutere la ...