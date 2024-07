Ue | Ricci ' report tenuti nel cassetto per europee vengono fuori Meloni isolata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Accentramento dei poteri, Rai trasformata in Tele, riforme ferme o assenti: isull'Italianei cassetti per lestanno venendosempre più. Basta tenere un piede in due scarpe, basta fare danni. Il prezzo lo pagherà il nostro Paese", Così Matteo, europarlamentare Pd, in un post sui social.