Ucraina | Russia aumenta numero soldati nella regione di Zaporizhzhia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Secondo Kiev finora non ci sono tuttavia indicazioni che Mosca si stia preparando per un'altra offensivazona. Zelensky estende legge marziale e mobilitazione fino a novembre Lavara un nuovo piano in, con la prospettiva di un copione diversoguerra. Mosca, secondo l'analisi e il monitoraggio del conflitto, stando il