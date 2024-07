Tumori al seno e colon al Sud più anni di vita persi e calo mortalità in stallo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - I dati sullaper cancro ale cancro alspaccano in due l'Italia. Il Sud fa registrare per questi duepiùdie la bassa adesione agli screening per la diagnosi precoce è un freno a mano tirato suldelle morti: nel Meridione i decessi scendono molto meno rispetto al Nord e al Centro, e in certi casi addirittura aumentano. Il risultato è che i tassi di, storicamente più bassi al Sud che al Nord, ora sono paragonabili. E' la fotografia scattata dal primo rapporto del Gruppo di lavoro Equità e Salute nelle regioni dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato oggi sul sito dell'Iss.