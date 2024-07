Tumore | la dieta e i cibi che migliorano la risposta alle terapie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’alimentazione è importante non solo in chiave preventiva. Anche quando si è affetti da un, ciò che si mangia può influenzare positivamente o negativamente le cure. Ecco perché un supporto nutrizionale oncologico è più che mai importante. Eppure, nonostante la centralità dell’alimentazione, ancora troppe persone non ricevono un’adeguata assistenza.