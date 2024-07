Trovata morta vicino alla baita da un’amica | tragedia a Berbenno di Valtellina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024)di(Sondrio) – Intervento dei sanitari questa mattina alle 11.40 sulle montagne didiper una donna di 77 anni. Sul posto, nella zona dellaTraversi, sopra i Prati di Gaggio, è arrivata l’eliambulanza ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. L’rme è stato lanciato dadella donna. Secondo quanto ricostruito la 77enne si era allontanata per una passeggiata nei boschi, in cerca di fresco per il caldo afoso di questi giorni. A causare il decesso della pensionata, secondo i primi accertamenti del medico di Areu intervenuto con l'équipe medica dopo l'rme, un probabile malore, forse legato alle temperature elevate. I carabinieri hanno informato dell'accaduto il magistrato di turno della Procura.