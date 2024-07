Traffico Roma del 24-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Luceverdedevi trovati dalla redazionee code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e ben sperare e poi tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che per lavori è chiusa la tangenziale Tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni per ilnella zona di Piazza Lodi e vie limitrofe via Portuense 1 fino a domani giovedì 25 luglio i lavori di taglio alberi in via di Villa Bonelli all’altezza di via della Magliana Nuova possibili chiusure temporanee attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di queste di altre notizie se potete consultare ...