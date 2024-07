Traffico Roma del 24-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata internain coda per incidente avvenuto tra le uscite Appia e quella per laFiumicino a Torre Spaccata alla polizia locale segnale incidente in via del Fosso di Santa Maura con rallentamenti in prossimità di viale Antonio Ciamarra sulla tangenziale si rallenta pertra le uscite per i versi sulla Nomentana & Viale dei Campi Sportivi direzione dello stadio e sul tratto Urbano della A24 Sirenetta pertra l’uscita per Tor Cervara e la tangenziale est fuori raccordo si sta in coda sulla Pontina tra Spinaceto e il raccordo anulare direzione Eur disagi alnella zona di Piazza Lodi per la chiusura della tangenziale in direzione stadio tra viale Castrense è Largo Passamonti la riapertura è prevista alle ore 19 di agosto e comunque per i dettagli di queste di ...