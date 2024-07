Traffico Roma del 24-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

momento sulla rete viaria della città metropolitana diNord si rallenta su via Flaminia raccordo anulare due punti mentato sulla via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale passiamo sulle tratto Urbano della A24 dove si rallenta perTraduci da Tor Cervara e la tangenziale est è proprio sulla tangenziale Tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico chiusura continuativa per lavori con riapertura prevista per le ore 6 del mattino del 19 di agosto in via Ardeatina strada chiusa per lavori tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese In entrambe le direzioni