Torre Annunziata si mobilita | il 27 luglio catena umana ai lidi contro l’illegalità diffusa

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’iniziativa del “Coordinamento 19”, composto da semplici cittadine e cittadini e numerose associazioni, in risposta al grave episodio avvenuto in un noto stabilimento balneare della città. In risposta al grave episodio di matrice camorristica avvenuto il 19scorso in un noto stabilimento balneare della città, nel quale ignoti hanno esploso colpi