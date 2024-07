Tonsillite? Ecco il vero problema per Sinner Bassetti spiega tutto | cosa svela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A pochi giorni dal via elle Olimpiadi di Parigi l'Italia perde una delle sue stelle. Janniknon giocherà al torneo Olimpico di tennis al Roland Garros. Lo ha annunciato amareggiato lo stesso numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone singolare maschile e del doppio maschile, dove avrebbe dovuto fare coppia con Lorenzo Musetti, a causa di una. È solo l'ultimo di una serie di problemi fisici che hanno colpito il campione altoatesino. Tre anni faaveva scelto di non giocare a Tokyo per affinare il suo percorso di crescita e Parigi doveva essere la sua prima Olimpiade e da protagonista assoluto. Un sogno che ora viene rimandato di altri quattro anni.