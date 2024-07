‘Those about to die’ | Michael Maggi racconta il suo Rufus

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dal 19 luglio – in esclusiva su Prime Video – è disponibile Thoseto Die, dramma storico diretto da Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, Godzilla). Creata dallo scrittore candidato all’Oscar Robert Rodat e ispirata all’omonimo libro di Daniel P. Mannix, la serie condurrà gli spettatori nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte tra gladiatori nell’antica Roma. Un cast internazionale che vede nei ruoli principali il vincitore del premio Oscar Sir Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano, Iwan Rheon in quelli di Tenax, Tom Hughes nei panni di Tito Flaviano, Sara Martins (Cala) e Jóhannes Haukur Jóhannesson (Viggo). Al loro fianco diversi attori italiani tra cuiche noi abbiamo incontrato. «Mentirei a dire che non sia stata l’esperienza più bella di tutta la mia vita.