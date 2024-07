Terracina Investito in sella alla sua bici e abbandonato sulla strada

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 24 luglio 2024)– Nella mattinata del 23 luglio a(LT), i Carabinieri del dipendente N.O.R. Aliquota Radiomobile sono intervenuti in quanto un indiano classe 94 residente a(LT), mentre stava percorrendo la via Migliara insuacletta, è statoda un’autovettura che subito dopo si è datafuga facendo perdere L'articoloinsuaTemporeale Quotidiano.