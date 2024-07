Tennis definito il nuovo compagno di Musetti in doppio dopo il forfait di Sinner a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sarà Luciano Darderi a prendere il posto di Jannikcomepartner di Lorenzonel torneo olimpico dimaschile ai Giochi di. Il tutto si è materializzato nel giro di poche ore,l’annuncio deldel numero uno al mondo a causa di una tonsillite, con l’Italia che ha dovuto selezionare a quel punto un sostituto scegliendo tra i singolaristi Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il ballottaggio si è risolto in favore dell’italo-argentino, protagonista di una fantastica prima metà di stagione che gli ha consentito di scalare quasi cento posizioni nel ranking ATP (da n.128 a n.35). La nuova coppia/Darderi non verrà inclusa tra le otto teste di serie in vista del sorteggio di domani, mentre il binomiosarebbe stato addirittura numero 1 del seeding.