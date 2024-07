Temptation Island spoiler | Raul starebbe frequentando una tentatrice dopo Martina 

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con l’avvicinarsi delle ultime due puntate di, cresce l’attesa per conoscere il destino delle coppie rimaste in gara. L’attenzione è particolarmente concentrata sue Martina, la cui relazione sembra essere stata messa alla prova durante il programma.unaMartina Mentre Martina ha mostrato un "una" L'articolounaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.