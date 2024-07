Temptation Island 2024 anticipazioni quinta puntata 24 luglio | Lino ritorna

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024)prosegue con la messa in onda dellamercoledì 24in prima serata su Canale 5: ecco cosa accadrà. Continua il viaggio delle coppie rimaste in ballo, dopo l’uscita die Alessia dal villaggio nell’appuntamento di giovedì 18. Di seguito, ecco cosa accadrà. Lo scorso giovedì 18è andata in onda la quartadi. Il precedente appuntamento della nuova edizione del viaggio nei sentimenti, condotto come sempre da Filippo Bisciglia, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 3.485.000 telespettatori, pari al 31.1% di share. Numeri che hanno permesso al docu-reality di Canale 5 di conquistare la fascia del prime time, con uno share ancora in crescita rispetto al precedente appuntamento.