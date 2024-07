Stasera su Canale 5 previsto un falò di confronto Gaia e Luca e il ritorno di Lino e Alessia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 24 luglio 2024)e domani – alle 21.35 su5 – vanno in onda le ultime puntate di Temptation Island 2024, il reality dei record condotto da Filippo Bisciglia. Show che, mai come quest’anno, ha appassionato milioni di telespettatori. Per le coppie ancora in ballo si prospetta la resa dei conti, e le premesse, stando alle anticipazioni della semifinale di oggi 24 luglio, non sono certo delle migliori.