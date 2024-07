Sinner non farà le Olimpiadi di Parigi 2024 | è la quarta volta che mancherà il n 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La prima giornata ufficiale di gara dei Giochi Olimpici di(senza azzurri protagonisti) è stata segnata sul fronte italiano da una pessima notizia, il forfait di Jannik. Il numero uno del tennis mondiale, già debilitato nei giorni scorsi da un attacco febbrile, ha annunciato tramite un post sui social la rinuncia allecausa tonsillite. Un’assenza che stravolge di fatto le gerarchie del torneo di singolare alla vigilia del sorteggio, aumentando le quotazioni in primis di Carlos Alcaraz (reduce dalla doppietta Roland Garros-Wimbledon) ed in seconda battuta di Novak Djokovic e Alexander Zverev in ottica medaglia d’oro. Il rapporto tra il tennis e la vetrina olimpica è stato spesso problematico o comunque perlomeno altalenante, ma le stelle del circuito ATP in passato hanno quasi sempre risposto presente all’appello.