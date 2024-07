Sinner la tonsillite e il ritiro dalle Olimpiadi | cosa dicono i medici

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) – Janniksalta ledi Parigi 2024 per una. L'azzurro, numero 1 del tennis mondiale, si ferma e rinuncia ad uno dei principali – se non il principale – appuntamento del 2024. Le news sul forfait del 22enne altoatesino monopolizzano i social. Non mancano le reazioni 'di pancia', con le domande