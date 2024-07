Si tuffa nel lago per salvare il figlio ma finisce in tragedia | il dramma in vacanza davanti alla moglie

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Social. Sinelperilmain: ilin. Con l’arrivo della bella stagione in molti scelgono di rinfrescarsi sulle rive di laghi, mari o fiumi. Quella che doveva essere una spensierata giornata in famiglia si è trasformata in una vera e propria