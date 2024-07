Schianto tremendo la 15enne Clarissa Burzi cade dallo scooter e muore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una tragedia ha colpito la comunità di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro. Alle ore 18:50 del 23 luglio, una ragazza di 15 anni di Sansepolcro (Arezzo),, ha perso la vita in un incidente in motorino sulla strada provinciale 77 Tiberina, tra le due località.Leggi anche: Si ferma a soccorrere degli animali, viene travolto: morte assurda La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vitaSecondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe perso il controllo del suoe, sbalzata dal mezzo, ha battuto la testa contro un cartellone pubblicitario. Ad allertare i soccorsi è stato un amico, che la stava seguendo poco dietro a bordo di un altro motorino. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano e l’elisoccorso Pegaso 1, pernon c’è stato nulla da fare.