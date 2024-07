Scampia cede ballatoio | donna muore in ospedale è la terza vittima Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un uomo di 29 anni e unadi 35 hanno perso la vita per il cedimento - per cause ancora da accertare - di un ponte-al terzo piano della Vela celeste, uno dei palazzi didivenuti simbolo del degrado in cui versa la periferia a nord di Napoli. I feriti sono tredici, tra cui sette minorenni. Due bimbe sono in prognosi riservata e altre due donne gravi. La procura di Napoli, intanto, ha aperto una indagine contro ignoti: crollo colposo e omicidio colposo le ipotesi di reato.